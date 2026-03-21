Lesione all' adduttore niente Nazionale per Scamacca Maldini tra le opzioni per sostituirlo

Gli esami hanno confermato che l’attaccante dell’Atalanta ha una lesione muscolare all’adduttore, quindi non potrà partecipare alla prossima partita in nazionale. La società sta valutando possibili alternative per sostituirlo in rosa. La situazione è stata comunicata ufficialmente e non sono stati fatti altri commenti ufficiali sull’infortunio. Maldini viene considerato tra le opzioni per il ruolo di sostituto.

Doccia fredda per Rino Gattuso a poche ore dal raduno di domani sera a Coverciano. Gianluca Scamacca non ci sarà per i playoff Mondiali. Nell'allenamento di ieri l'attaccante dell'Atalanta ha riportato un problema muscolare che è stato valutato solo dopo gli esami strumentali di stamani. L'esito lascia pochi dubbi sulla disponibilità del bomber per i prossimi impegni della Nazionale: lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro. Scamacca ha iniziato da subito il protocollo riabilitativo idoneo e la prognosi dipenderà dall’evoluzione del quadro clinico-strumentale. Gattuso, che ieri ha diffuso una lista con 28 convocati, adesso ha due soluzioni: andare avanti con una punta in meno oppure chiamare un sostituto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lesione all'adduttore, niente Nazionale per Scamacca. Maldini tra le opzioni per sostituirlo Articoli correlati Leggi anche: Leao, risentimento all'adduttore: salta il Torino. La scelta di Allegri per sostituirlo Leggi anche: Udinese, infortunio Davis: lesione all’adduttore e stop lungo Aggiornamenti e notizie su Lesione all'adduttore niente Nazionale... Temi più discussi: Provedel operato, Motta esame da grande. Cataldi ko, c’è Basic. Romagnoli ci prova; VLAHOVIC verso il SÌ; Vlahovic non convocato per Udinese-Juve: slitta il rientro, ecco quando può tornare. Lesione all’adduttore per Scamacca, l’attaccante salta i playoff MondialiBERGAMO (ITALPRESS) – Raffaele Palladino e Gennaro Gattuso perdono Gianluca Scamacca. L’attaccante dell’Atalanta, ieri inserito nella lista dei 28 convocati del ct azzurro per la semifinale play-off ... italpress.com Alessandro Buongiorno del Napoli si infortuna: lesione del muscolo adduttoreAlessandro Buongiorno si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Il ... sport.quotidiano.net Tegola Gianluca Scamacca: salta i playoff con l'Italia Lesione muscolare per l'attaccante, che non sarà a disposizione di Palladino per Atalanta-Verona e non potrà unirsi agli Azzurri di Gattuso per gli spareggi Mondiali, giovedì 26 marzo la sfida con l'Irla facebook ULTIM'ORA ATALANTA Gianluca Scamacca salta il Verona e la Nazionale Lesione muscolo-fasciale all'adduttore destro per l'attaccante #SkySport #SkySerieA x.com