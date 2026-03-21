Domani pomeriggio alle 16, si svolge a Empoli un evento dedicato a “Duccio”, un protagonista che unisce il mondo della musica e il concetto di protezione. La giornata offre l’opportunità di scoprire come la musica possa diventare un rifugio e un simbolo di sicurezza, attraverso un racconto che mette in relazione il personaggio e il suo legame con le melodie.

EMPOLI Cosa accomuna la musica e i supereroi? Per scoprirlo basterà assistere domani pomeriggio alle 16.30 al concerto "Duccio – Favola musicale di un Super Eroe", in programma al Teatro Il Momento di Empoli. Si tratta di un progetto multidisciplinare ideato dal violinista e autore Vieri Bugli che unisce lettura, musica dal vivo e proiezioni di immagini inedite. La favola musicale racconta la storia di Duccio, un bambino che non riesce a "digerire" l’imposizione della realtà come unica dimensione e che, rifugiandosi nella musica, attraversa paure, desideri e sogni, trasformando la propria fragilità in un superpotere interiore. Ogni difficoltà diventa così occasione di crescita e scoperta di sé, in un percorso che invita ciascuno a diventare "Super Eroe di se stesso". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’eroe “Duccio“. La musica come il posto sicuro

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