Leone XIV | il messaggio per i 25 anni di Tgcom24 e il ringraziamento di Pier Silvio Berlusconi

Il Pontefice Leone XIV ha inviato un messaggio al direttore Andrea Pucci e ai giornalisti di Tgcom24 in occasione dei 25 anni della testata. La cerimonia celebrativa ha coinvolto il personale del canale di informazione, che ha ringraziato per il contributo nel corso degli anni. L'evento ha segnato un traguardo importante per la piattaforma di informazione, che ha ormai un quarto di secolo di attività.

Per celebrare il primo quarto di secolo di Tgcom24, il Pontefice Leone XIV ha indirizzato un messaggio al direttore Andrea Pucci e a tutti i giornalisti. Nella missiva, il Santo Padre ha lodato l’operato della testata Mediaset, sottolineando l’importanza del lavoro svolto in questi venticinque anni. «Desidero far pervenire il mio cordiale saluto e il mio apprezzamento per il servizio che questa testata giornalistica svolge quotidianamente a favore dell’informazione. In un tempo segnato da significativi cambiamenti e da parole troppo spesso gridate sul web, il compito dei media diventa una missione importante». «Vi esorto a continuare a costruire ponti di dialogo, favorendo una narrazione che non si fermi alla superficie della cronaca, ma che sappia guardare con rispetto, solidarietà e compassione alle periferie della sofferenza». 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Leone XIV: il messaggio per i 25 anni di Tgcom24 e il ringraziamento di Pier Silvio Berlusconi Articoli correlati Stefano De Martino, il messaggio di Pier Silvio Berlusconi per la morte del papàLa notizia della morte del padre di Stefano De Martino ha colpito nel profondo il mondo dello spettacolo e il pubblico che da anni segue il... Pier Silvio Berlusconi celebra l’8 marzo: mimose e messaggio di auguri alle dipendenti MediasetIn occasione della Festa della Donna 2026, Pier Silvio Berlusconi ha voluto rendere omaggio a tutte le donne che lavorano in Mediaset con un gesto... Aggiornamenti e notizie su Pier Silvio Berlusconi Leone XIV: il messaggio per i 25 anni di Tgcom24 e il ringraziamento di Pier Silvio BerlusconiIl Papa scrive alla redazione per i 25 anni di Tgcom24. Pier Silvio Berlusconi: «Parole che accogliamo con responsabilità» ... panorama.it Leone XIV: Amoris Laetitia luminoso messaggio di speranza, proseguire il camminoIl 19 marzo 2016, Papa Francesco ha offerto alla Chiesa universale un luminoso messaggio di speranza riguardo all’amore coniugale e famigliare: l’esortazione apostolica Amoris laetitia, frutto di tre ... agensir.it