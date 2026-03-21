Lentigione | stabilità fino al 2028 e Penta torna per

Il 21 marzo 2026 rappresenta una data importante per il Lentigione, che affronterà la Correggese nel derby. La società ha annunciato che la stabilità del club sarà garantita fino al 2028 e che Penta tornerà a far parte del team. La partita si svolgerà domenica e coinvolgerà due delle squadre più attese della stagione.

Il 21 marzo 2026 segna un punto di svolta per il Lentigione, club protagonista del derby di domenica contro la Correggese. La stabilità dirigenziale si consolida con la conferma di Franco Cangini come direttore sportivo fino al 30 giugno 2028, garantendo una pianificazione a lungo termine. Nel frattempo, l’eliminazione ai quarti della Viareggio Cup ha liberato Mattia Penta dalla convocazione nazionale, rendendolo disponibile per lo scontro interno. Stabilità strategica nella direzione sportiva. Franco Cangini rimane al timone operativo del club romagnolo per i prossimi anni. Questa decisione della presidenza elimina le incertezze che spesso affliggono la gestione calcistica italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lentigione: stabilità fino al 2028 e Penta torna per Articoli correlati Il 18enne Penta (Lentigione) convocato per la Viareggio CupEra nell’aria, ma ora c’è la conferma ufficiale: Mattia Penta, 18enne centrocampista del Lentigione, è stato convocato nella Rappresentativa di Serie... Tuchel, rinnovo storico con l’Inghilterra fino al 2028: focus su Euro 2028 e crescita dei talenti emergenti.Thomas Tuchel guiderà la nazionale inglese di calcio fino al 2028, un rinnovo che consolida la sua posizione tra gli allenatori più pagati al mondo e...