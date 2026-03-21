L’edicola del Cont Ross si trova a Lambraa, una zona di una vecchia località. La via Conte Rosso attraversa questa parte del paese e rappresenta il cuore del centro storico. Qui, il tempo sembra essersi fermato, creando un’atmosfera che trasporta i visitatori indietro nel passato. La strada e l’edicola sono punti di riferimento riconoscibili per chi conosce la zona.

e Fabio Wolf La via Conte Rosso l’è el coeur de la veggia Lambraa, indove el temp el s’è fermaa e te par de vess ancammò in d’on paes. Gh’è la trattoria milanesa, gh’è el trani e i negoziett per podè andà a provved. L’era el “cors” del vecc paes e chì, al numer 9, gh’è incoeu on’edicola che la resist al temp de l’internet: “AEdicola Lambrate”. L’è on progett de rigenerazion e riqualificazion social e cultural, per tornà a legg la carta stampada. Nassuu in del 2024, l’è on presidi creativ cont “mostre e eventi, letture collettive, residenze artistiche e musica”. L’Alessandro Ghidini l’è l’AEdicolant che g’ha avuu l’idea de rilancià, insema a la gent del post, ona periferia che la conserva la soa identità storica, ma pronta a brascià el noeuv che avanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’edicola del Cont Ross giò a Lambraa

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