A 82 anni dall’eccidio delle Fosse Ardeatine, le autorità hanno avviato una ricerca per identificare le ultime sette vittime ancora senza nome. Finora, sono stati esaminati tutti i reperti disponibili e si stanno utilizzando nuove tecniche di analisi per risalire alle identità di queste persone. La procedura mira a completare il quadro ufficiale di quello che rimane uno dei momenti più drammatici della storia italiana.

AGI - A 82 anni dall’ eccidio delle Fosse Ardeatine, sette vittime risultano ancora prive di identità. L’ Università di Firenze avvia una nuova fase di ricerca con l’obiettivo di completare il percorso identificativo attraverso il coinvolgimento dei familiari. "Identificare tutte le vittime delle Fosse Ardeatine" . Nel sacrario che contiene i corpi dei 335 civili e militari uccisi nella strage perpetrata a Roma nel 1944 dalle truppe di occupazione tedesche, 12 tombe fino a pochi anni fa portavano la scritta “ Ignoto ”. Protagonista del tentativo – di alto valore storico, scientifico e civile – di ridare un nome alle vittime non identificate è da 16 anni l’ antropologa forense Elena Pilli e il suo gruppo di ricerca dell’Università di Firenze. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'eccidio delle Fosse Ardeatine, parte la ricerca per identificare le ultime 7 vittime

Articoli correlati

Fosse Ardeatine: Università di Firenze lancia appello per identificare le ultime 7 vittime ancora senza nomeFIRENZE – Sono passati 82 anni dalla strage nazista delle Fosse Ardeatine, compiuta il 24 marzo 1944 dalle truppe di occupazione.

Altri aggiornamenti su Fosse Ardeatine

Temi più discussi: Sito Istituzionale | 335 - Roma ricorda l'eccidio delle Fosse Ardeatine; L'eccidio delle Fosse Ardeatine, parte la ricerca per identificare le ultime 7 vittime; Roma ricorda le Fosse Ardeatine: il 24 marzo cerimonia in Campidoglio; Fosse Ardeatine, l’appello ai familiari delle vittime: Aiutateci a identificare gli ultimi ignoti.

Fosse Ardeatine, a 82 anni dalla strage s’indaga per dare un nome alle 7 vittime non identificateIl progetto dell’Università di Firenze si basa su appello ai familiari e analisi del Dna per identificare gli ultimi ignoti dell’eccidio del 24 marzo ... fanpage.it

Fondazione Giacomo Mancini commemora l’anniversario dell’eccidio delle Fosse ArdeatineLa Fondazione Giacomo Mancini ha annunciato un'iniziativa solenne per commemorare l'anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, uno dei momenti più tragici della storia italiana recente. Il venti ... cn24tv.it

Fosse Ardeatine, l’appello ai familiari delle vittime: “Aiutateci a identificare gli ultimi ignoti https://firenze.repubblica.it/cronaca/2026/03/20/news/firenze_fosse_ardeatine_universita_familiari_identificare_ignoti-425235228/ facebook

Fosse Ardeatine, l’appello ai familiari delle vittime: “Aiutateci a identificare gli ultimi ignoti” - la Repubblica x.com