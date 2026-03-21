L'allenatore del Lecce ha parlato in conferenza stampa, commentando la condizione dei suoi avversari, che saranno un po' più affaticati. Ha inoltre sottolineato che la squadra non deve complicarsi ulteriormente le cose da sola, evidenziando l'importanza di mantenere il controllo durante la partita e di evitare errori che possano compromettere il risultato.

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© Calcionews24.com - Lecce, parla Di Francesco: «Loro saranno un pochino più stanchi. Non dobbiamo rovinarci la vita da soli»

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