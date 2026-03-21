Durante il match di sabato, Leao è stato visto sorridere e ridere in tribuna, mentre seguiva la partita con un cappello lilla in testa. Nel frattempo, sui social, Rafa ha ringraziato Fofana per aver segnato un gol durante l'incontro. Restano da capire quando si saprà se Leao sarà convocato in nazionale per le prossime partite.

Può bastare un’espressione, a volte più di mille parole, per raccontare uno stato d’animo e soprattutto mettere la parola fine – si spera del tutto – su alcuni scricchiolii poco piacevoli. E conforta che quell’espressione sia stata un bel sorriso. Rafa Leao si è ritrovato costretto ad alzare bandiera bianca proprio al termine di una settimana molto complessa, seguita alle brutte scene di Roma: il litigio con Pulisic, la reazione rabbiosa al doppio tentativo di abbraccio da parte di Allegri, la citazione biblica sui social, il chiarimento a Milanello col compagno e con la squadra, fino all’allenamento di rifinitura dove quell’adduttore maledetto ha di nuovo bussato dolorosamente alla coscia di Rafa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leao, un sabato in pace: ride in tribuna. Ecco quando si saprà se andrà in nazionale

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