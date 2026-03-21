E’ stato annunciato il festival intitolato ‘Le vie del volto santo’, dedicato ai percorsi dei cammini religiosi. La manifestazione si concentrerà sull’esperienza dei pellegrini e sui percorsi storici, coinvolgendo la città di Lucca, considerata da alcuni come una possibile Santiago italiana. La città si trova a essere un punto di passaggio per migliaia di pellegrini che attraversano le Mura nel corso degli anni.

E se Lucca fosse la Santiago d’Italia? Sicuramente nel corso dei secoli – e tutt’oggi – la città è stata crocevia di cammini con migliaia di pellegrini che ogni anno sempre più varcano le Mura. Ma, da vero e proprio luogo di ‘passaggio’, anche la comunità locale può arricchire l’esperienza dei viandanti con la sola arte dell’accoglienza. E’ in questa direzione che guarda il festival ‘Le vie del volto santo’ che dal 26 al 29 marzo porterà il pubblico in un viaggio fatto di conferenze, mostre e laboratori con l’intento di valorizzare il patrimonio legato ai tanti cammini che attraversano il territorio, dalla via Matildica alla Francigena. La... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ‘Le vie del volto santo’. Nasce il festival dedicato all’esperienza dei cammini

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