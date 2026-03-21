Le restrizioni imposte dall’amministrazione Trump continuano a influenzare vari settori, tra cui anche lo sport. Recentemente si è assistito a decisioni che coinvolgono la formazione di squadre di calcio, con norme che sembrano più legate a questioni politiche che sportive. Ciò ha portato a un dibattito sulla natura di queste restrizioni e sulla loro reale portata nel mondo del calcio internazionale.

Pareva una normale partita di una competizione internazionale per club. Invece il match fra la squadra giamaicana dei Mount Pleasant e i Los Angeles Galaxy, giocato nella notte italiana fra giovedì 19 e venerdì 20 marzo, è stata un segno potente di quanto la follia isolazionista trumpiana stia già colpendo il calcio globale. Risultato condizionato da fattori extra sportivi. Valevole come ritorno degli ottavi di finale della Concacaf Champions Cup, il match partiva già ampiamente condizionato dal risultato dell’andata: 3-0 per i Galaxy, un punteggio che si è dilatato nel finale dato che ancora all’88’ era fermo sull’1-0. L’esito del primo match era già dunque una seria ipoteca sulla qualificazione, che ha preso definitivamente la strada di Los Angeles con un altro 3-0 nella gara di ritorno. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Le restrizioni di Trump decidono pure la formazione: è ancora calcio o politica?

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