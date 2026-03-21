Oltre cinquanta opere provenienti dal Kunsthistorisches Museum di Vienna sono state esposte per la prima volta in Italia, a Roma, e resteranno visibili fino al 5 luglio 2026. La mostra presenta una selezione di capolavori che spaziano tra diversi periodi e stili artistici, offrendo ai visitatori un’occasione unica di ammirare alcune delle opere più rappresentative delle collezioni viennesi.

(askanews) – Arrivano per la prima volta in Italia oltre cinquanta capolavori delle collezioni del Kunsthistorisches Museum di Vienna. I visitatori potranno ammirarli nella mostra Le meraviglie degli Asburgo, al Museo del Corso, Palazzo Cipolla, a Roma, fino al 5 luglio 2026. La mostra curata da Cecilia Bischoff riunisce opere raccolte o commissionate tra il XVI e il XIX secolo da figure centrali della Casa d’Asburgo, e restituisce l’immagine di un impero multietnico, multiculturale e multireligioso che ha fatto dell’arte uno strumento di rappresentazione culturale, diffusione del sapere e dialogo tra civiltà. Cuore della mostra è la pittura europea tra Cinque e Seicento, con la grande stagione fiamminga del XVII secolo rappresentata dalle opere di Rubens, van Dyck e Brueghel il Vecchio. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Le meraviglie degli Asburgo: oltre 50 capolavori delle collezioni del Kunsthistorisches Museum di Vienna: a Roma fino al 5 luglio 2026

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