Le magie di iX3 Cortina-Milano senza ricaricare

Un'auto elettrica con oltre 800 km di autonomia e capacità di ricarica rapida per 372 km in soli dieci minuti sta attirando l'attenzione. La vettura, chiamata iX3, può percorrere lunghe distanze senza bisogno di soste frequenti e si distingue per le sue prestazioni di ricarica. La sua presenza tra Cortina e Milano rappresenta un esempio di innovazione nel settore dei veicoli elettrici.

di Giuseppe Tassi Sorpassa da sola, ha oltre 800 km di autonomia e in dieci minuti ricarica energia per 372 km di percorrenza. Con BMW iX3 si viaggia davvero nel futuro. Prima auto costruita sulla piattaforma elettrica Neue Klasse, iX3 diventa paradigma per tutti i nuovi modelli in arrivo (40 nel giro di due anni) del marchio di Monaco di Baviera. Il primo test drive, da Milano a Cortina con lunghi tratti di autostrada alternati a percorsi di montagna, certifica la sensazione di guidare un’auto davvero avvenistica per le sue tecnologie. Il nuovo corso è anche stilistico con un frontale alto e imponente e il doppio rene centrale riportato a proporzioni più ridotte sovrastato dal logo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Le magie di iX3. Cortina-Milano senza ricaricare Articoli correlati Dove dormire per vedere le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 senza spendere una fortunaLe olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 si avvicinano e restano solo pochi giorni per prenotare un alloggio nelle principali sedi: ecco un... Leggi anche: Milano-Cortina, le prime Olimpiadi senza preservativi: la Sueddeutsche Zeitung si preoccupa Altri aggiornamenti su Le magie di iX3 Cortina Milano senza... Argomenti discussi: Le magie di iX3. Cortina-Milano senza ricaricare. Le magie di iX3. Cortina-Milano senza ricaricareSuv medio di lusso da 4,78 metri, iX3 conferma che l’elettrico BMW ha raggiunto vertici di efficienza capaci di sfatare luoghi comuni e diffidenze contro le auto a impatto zero. Con la nuova batteria ... quotidiano.net BMW iX3: da Cortina a Milano senza ricaricare6???u0002Ou001e?X1XXFF?4???u0003E0????!),?:u0018.d}?P2??u0018nu0004Bg$u0002u0001 (?fu0011 (???5u0002?f??u0011 (? sportmediaset.mediaset.it