Le foto e i video dell’imponente concerto dei BTS a Seul mostrano un evento che non si vedeva da tre anni e mezzo. Il concerto è stato trasmesso in diretta mondiale e ha visto la partecipazione di decine di migliaia di persone presenti nel luogo dello spettacolo. Le immagini catturano l’energia del momento e l’entusiasmo dei fan che hanno assistito all’evento dal vivo.

Il primo da tre anni e mezzo, in diretta mondiale, con decine di migliaia di persone dal vivo e misure di sicurezza eccezionali per la città Sabato decine di migliaia di persone hanno partecipato all’imponente concerto a Seul dei BTS, la famosissima band di k-pop che non si esibiva nella capitale coreana da quasi tre anni e mezzo. È stato il primo della lunga serie di concerti per promuovere il nuovo disco Arirang, il primo pubblicato dopo la fine del chiacchierato servizio militare di tutti loro, e con ogni probabilità l’evento culturale dell’anno per la Corea del Sud. Lo spettacolo è stato anche trasmesso in diretta su Netflix in 190 paesi, Italia compresa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le foto e i video dell’imponente concerto dei BTS a Seul

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