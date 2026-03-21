Le cinque bufale del No | ecco le invenzioni per far paura agli italiani

Durante la campagna referendaria contro la riforma della giustizia, il fronte del No ha diffuso cinque bufale che hanno alimentato timori tra gli italiani. Le affermazioni sono state presentate come verità, creando un clima di allarme e confusione tra il pubblico. Le fonti ufficiali e i fatti concreti sono stati spesso ignorati o distorti nelle comunicazioni dei sostenitori del No.

Il fronte del No alla riforma della giustizia ha utilizzato toni apocalittici in questa campagna referendaria. Da ultima la profezia nefasta di Enrico Grosso, il presidente del Comitato per il No, secondo il quale viene messa «in pericolo la vita individuale e collettiva di tutti i cittadini». La tesi fondo è che il governo punta ai «pieni poteri». Lo hanno ripetuto fino alla nausea Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Vediamo quali sono i cinque punti principali a supporto di questa ricostruzione. Cinque punti che, come vedremo, sono delle autentiche bufale, o fake news se vogliamo utilizzare un linguaggio più moderno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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