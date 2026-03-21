Walter Veltroni, Pier Luigi Bersani e Sergio Mattarella hanno espresso parole positive nei confronti di Bossi, ricordando il Senatur con apprezzamenti. Nel frattempo, in passato, alcuni esponenti della sinistra avevano definito Bossi in modo molto critico, paragonandolo a figure storiche controverse. La discussione pubblica si concentra ora su come vengono ricordate le battaglie di Bossi nel presente.

Walter Veltroni, Pier Luigi Bersani e Sergio Mattarella ricordano il Senatur con parole al miele, dimenticandosi di quando la sinistra lo considerava un novello Adolf Hitler. Su una cosa, però, il capo dello Stato ha ragione: era un sincero democratico. Più degli zerbini dell’Ue. Adesso che è morto lo glorificano tutti, ma per anni Umberto Bossi è stato il reietto del sistema politico. Pier Luigi Bersani dice che è l’avversario a cui ha voluto più bene. Walter Veltroni scrive che era rispettato dalle forze politiche anche quando usava le sue sparate a effetto. Sergio Mattarella formula le sue condoglianze alla famiglia e al partito parlando di un sincero democratico. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Le battaglie di Bossi ora sono da vincere

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