Lazzate piange il ’Capo’ | Un gigante della politica

A Lazzate si piange la scomparsa di Umberto Bossi, considerato un gigante della politica. Il sindaco e la giunta comunale hanno espresso cordoglio, così come molti militanti della Lega che da sempre sono legati alla storia del partito fondato dal “Senatùr”. La notizia ha suscitato emozioni tra i cittadini e i rappresentanti locali, che hanno ricordato la figura di Bossi.

La morte di Umberto Bossi ha toccato in maniera speciale il sindaco e la giunta di Lazzate, così come molti militanti della Lega di antica data, che da queste parti tracciarono un pezzo di storia del partito fondato dal “Senatùr”. Indissolubile il legame tra Bossi e Lazzate, nel nome di Cesarino Monti, sindaco per 11 anni del piccolo comune brianzolo, fino alla scomparsa nel 2012. Ma oggi a Lazzate sono 33 anni consecutivi che la Lega è alla guida del municipio: dal 1993 quando fu eletta Felicita Porta, fino al sindaco attuale, Andrea Monti, figlio di Cesarino. Del profondo legame di amicizia che univa Bossi e Cesarino scrisse il fondatore della Lega nella prefazione del libro firmato da Andrea Monti, in cui Bossi ricorda l’incontro a Meda con quello che sarebbe diventato uno dei sindaci simbolo del movimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lazzate piange il ’Capo’: "Un gigante della politica" Articoli correlati Addio a Giuseppe Di Gennaro, l'Aretino piange la scomparsa dell'ex capo della superprocura antimafiaDurante gli anni di piombo Di Gennaro venne sequestrato dai Nap (Nuclei armati proletari) e minacciato di morte dai terroristi delle Brigate Rosse... Riccione piange Francesco Masini. Addio al veterano della politicadi Nives Concolino Il mondo della politica a Riccione è in lutto, martedì si è spento Francesco Masini, 74 anni compiuti sabato scorso.