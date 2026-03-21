L’avversario Sfida fra ex milanisti in panchina Abate | Attenti lo Spezia è forte

A Castellammare di Stabia, due ex calciatori del Milan sono in panchina e preparano le rispettive squadre alla sfida. Abate ha avvertito che lo Spezia è una squadra forte e da rispettare. La città è convinta di poter raggiungere i playoff e segue con attenzione ogni mossa delle squadre in campo. La partita tra gli ex compagni diventa così un momento di grande interesse per i tifosi locali.

A Castellammare di Stabia tutti credono fortemente nel sogno playoff. E non potrebbe essere diversamente visto che la squadra campana occupa il settimo posto in classifica con 42 punti, frutto di nove vittorie, quindici pareggi (è primatista in campionato) e sette sconfitte, con 35 gol realizzati e 37 subiti. La società napoletana, che ha festeggiato i 119 anni di vita, ha indetto per la gara contro lo Spezia la giornata gialloblù varando prezzi popolari. In panchina si sfideranno due grandi ex calciatori del Milan di epoca contigue: Donadoni vincitore di tutti trofei di livello internazionale, il tecnico dei campani Ignazio Abate capitano dello scudetto con Allegri allenatore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’avversario. Sfida fra ex milanisti in panchina. Abate: "Attenti, lo Spezia è forte» Articoli correlati Ascoli, sfida in casa della baby Juve. Tomei: "Attenti, avversario di qualità"L’Ascoli di Tomei si prepara ad una tappa nevralgica che ci potrà dire quanto i bianconeri sapranno rendersi protagonisti nel corso del decisivo... Roma, Massara nel pre partita: « Passaggio del turno una forte ambizione. Bologna è un avversario forte»Stankovic Inter, c’è la decisione definitiva sul riscatto in estate: e occhio al ruolo che Chivu vorrebbe ritagliargli! Mercato Juve, prende quota... Aggiornamenti e notizie su L'avversario Sfida fra ex milanisti in... Discussioni sull' argomento L’angolo dell’avversario | Torres, le chiavi della sfida al Perugia; Nato in guerra, cecchino al cinema, vivo per miracolo: Dzumhur, la storia da film dell'avversario di Sinner; Bergamo sceglie il nuovo il presidente della provincia: Gandolfi punta alla riconferma, l’avversario è Gafforelli; Berrettini, buona la prima a Miami: battuto Muller. Volley A2/M, Prisma Taranto ad Aversa: sfida decisiva per i playoff facebook La sfida del Salone, i libri salvati dai ragazzini x.com