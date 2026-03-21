Lavoro e opportunità Per riuscire a fermare la fuga di giovani talenti

Il candidato a sindaco Vito Troiani ha presentato la lista Libera Comacchio, con un focus particolare sul lavoro e le opportunità per i giovani. L’obiettivo principale è contrastare la fuga di giovani talenti dalla città, valorizzando le loro capacità e creando nuove possibilità di inserimento professionale. La proposta si concentra sull’importanza di ridisegnare il futuro attraverso iniziative mirate a sostenere i giovani.

"Valorizzare il talento dei giovani per ridisegnare il futuro". E’ uno degli obiettivi della lista Libera Comacchio del candidato a sindaco Vito Troiani. Sottolinea come Comacchio non sia mai stata povera di talenti, poiché "qui nascono professionisti capaci, ricercatori, imprenditori e creativi spesso costretti a trasferirsi altrove dove diventano "eccellenze". Non per mancanza di amore verso casa ma per un percorso quasi obbligato: università lontane, specializzazioni e prime esperienze di lavoro che quasi mai vicino a casa. Uscire è spesso necessario per crescere, ma una volta partiti restano fuori e tornano soltanto ad intermittenza". La... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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