A marzo, le aziende di Massa Carrara prevedono un calo dell’11% nelle assunzioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le stime indicano una diminuzione significativa rispetto alle previsioni di nuove assunzioni, con un forte ridimensionamento delle opportunità di lavoro disponibili. La tendenza interessa diverse imprese del settore e si riflette in una flessione generale delle opportunità occupazionali per il prossimo periodo.

Crollo a doppia cifra nelle prospettive di assunzione delle imprese di Massa Carrara a marzo di quest’anno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso: un -11% che non lascia dubbio a interpretazioni e su cui sembra incidere in maniera preponderante la situazione geopolitica internazionale, che attanaglia le prospettive soprattutto dell’industria. Questo, in sintesi, è quanto emerge dai dati rilevati per il mese di marzo 2026 su un campione di imprese con dipendenti delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa dal Sistema informativo Excelsior, indagine su base provinciale realizzata da Unioncamere in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed elaborati dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e dall’Istituto Studi e Ricerche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavoro, “crollano” le assunzioni . Previsto dalle aziende l’11% in meno

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