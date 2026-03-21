A Torino, un rappresentante del Cpo ha annunciato la conclusione di un ciclo di incontri dedicati ai consulenti del lavoro. Durante le tre giornate, sono stati analizzati gli incarichi futuri e le sfide del settore, con un focus particolare sulle strategie per supportare i lavoratori in difficoltà. L’iniziativa ha coinvolto il Patto tra consulenti e l’associazione La Scialuppa Crt.

Torino, 21 mar. - (Adnkronos) - "Abbiamo concluso queste tre giornate dedicate ai consulenti del lavoro e a quello che il consulente del lavoro farà nei prossimi anni: sono state giornate impegnative di confronto, ma soprattutto di obiettivi nuovi che ci diamo". Fabrizio Bontempo, presidente Cpo Consulenti del Lavoro Torino, traccia un bilancio dell'evento 'Dentro il Futuro' che ha riunito l'assemblea Cpo e il congresso interregionale Piemonte Valle d'Aosta, alle Ogr di Torino. "Proprio stamattina abbiamo firmato il protocollo d'intesa con la Fondazione La Scialuppa Crt che impegna i consulenti del lavoro... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lavoro, Bontempo (Cpo Torino): "Patto consulenti-La Scialuppa Crt per aiutare lavoratori in difficoltà"

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