I lavaggi nasali sono una pratica comune per alleviare i sintomi del raffreddore, aiutando a mantenere la mucosa idratata e ridurre l'infiammazione. Tuttavia, la loro efficacia dipende dal corretto metodo di utilizzo. Questa tecnica viene spesso consigliata da medici come rimedio complementare, ma non tutti sono certi dei benefici reali.

Quando arriva il raffreddore, uno dei sintomi più fastidiosi è il naso chiuso. La sensazione di pressione, la difficoltà a respirare bene e l’accumulo di muco portano molte persone a cercare soluzioni rapide per trovare sollievo. Tra i rimedi più consigliati ci sono i lavaggi nasali con soluzione salina, spesso suggeriti come un aiuto semplice e sicuro. Ma quanto sono davvero utili? Il raffreddore è un’infezione delle alte vie respiratorie causata nella maggior parte dei casi da virus. I sintomi nasali dipendono soprattutto dall’infiammazione della mucosa, che porta a un aumento delle secrezioni e a un funzionamento meno efficiente del sistema che normalmente trasporta il muco verso l’esterno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lavaggi nasali per il raffreddore: funzionano davvero?

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