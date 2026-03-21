Laura Pirovano ha conquistato la vittoria nella discesa libera a Lillehammer durante le finali della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026. La gara si è svolta oggi, con Pirovano che ha concluso la discesa in prima posizione, ottenendo anche la Coppa del Mondo di specialità. La competizione ha visto la partecipazione di numerose atlete provenienti da diversi paesi.

Doppia impresa di Laura Pirovano a Lillehammer, nella discesa libera delle finali della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026. L’azzurra non solo vince la gara, battendo per 15 centesimi la campionessa olimpica Breezy Johnson, ma con questo successo si agigudica anche la Coppa di discesa libera 202526. Per l’azzurra, spesso sfortunata e molte volte esclusa per pochi centesimi dal podio, si tratta della terza vittoria in carriera in Coppa del Mondo e, soprattutto la prima Coppa di specialità. Una giornata che Pirovano non dimenticherà e che è il coronamento di un’ottima carriera, vissuta finora all’ombra delle più titolate compagne di Nazionale Sofia Goggia e Federica Brignone. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Laura Pirovano vince la discesa libera di Lillehammer e la Coppa del Mondo di specialità

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