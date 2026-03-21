Laura Pirovano ha conquistato la vittoria nella Coppa del Mondo di sci di discesa libera, una conquista che sorprende molti considerando che fino a due settimane fa non aveva mai ottenuto un successo in questa competizione. La sua vittoria rappresenta un risultato importante per la stagione e segna un passo significativo nella sua carriera. La gara si è svolta questa mattina sulle piste del circuito internazionale.

La sciatrice italiana Laura Pirovano ha vinto la Coppa del Mondo di discesa libera, arrivando davanti a tutte le avversarie nell’ultima gara che si è tenuta sabato a Lillehammer, in Norvegia. Al secondo posto della gara è arrivata Breezy Johnson, recente campionessa olimpica, con 15 centesimi di ritardo da Pirovano; al terzo la tedesca Kira Weidle-Winkelmann, con 25. La Coppa del Mondo è il principale circuito professionistico dello sci alpino, e ognuna delle quattro specialità (discesa libera, super-G, slalom gigante e slalom speciale) ha una sua classifica, che alla fine della stagione vince chi è andata meglio tenendo conto di tutti i piazzamenti (c’è anche la classifica generale di tutte le specialità). 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Laura Pirovano ha vinto la Coppa del Mondo di sci di discesa libera

Articoli correlati

Leggi anche: Fantastica Laura Pirovano, l'azzurra ha vinto la Coppa del Mondo di discesa libera

Coppa del Mondo di sci, doppietta per Laura Pirovano in discesa libera: vittoria per 1 centesimo in entrambe le gare - VIDEONella prima gara del fine settimana l’azzurra aveva conquistato il suo primo successo in Coppa del Mondo precedendo di appena un centesimo la tedesca...

Laura Pirovano vince la sua prima Discesa per un centesimo su Aicher | Coppa del Mondo di Sci Alpino

Una selezione di notizie su Laura Pirovano

Temi più discussi: Laura Pirovano vince la Coppa di Discesa libera se: combinazioni, punti necessari e possibili risultati alle Finali di CdM 2026 · Sci oggi; A che ora parte Laura Pirovano oggi, discesa Lillehammer 2026: n. di pettorale, tv, streaming; Laura per entrare nella storia dell'Italjet: Pirovano pettorale 14 per la discesa-verità, Aicher partirà con l'11; Chi è Laura Pirovano e perché la sua Coppa di discesa è più di una favola.

Sci, Laura Pirovano vince la coppa del mondo di discesaL'azzurro Dominik Paris - 37 anni tra neppure un mese - ha vinto in 1.45.37 l'ultima discesa della stagione sulla pista olimpica di Kvitfjell, vicino a Lillehammer. È la sua settima vittoria su questa ... ilsecoloxix.it

Sci, Pirovano vince la Coppa del mondo di discesa libera: superata la tedesca AicherGrandissima impresa dell'azzurra Laura Pirovano che in 1.30.85 ha vinto a Lillehammer anche l'ultima discesa stagionale, ottenendo il terzo successo in carriera, ma ha anche conquistato ... ilmattino.it

Laura Pirovano vince la terza discesa libera consecutiva di questo suo finale di stagione da sogno, trionfando nelle finali di Kvitfjell. La 28enne trentina si aggiudica così anche la coppa di specialità: https://fanpa.ge/wjakU facebook

ULTIM'ORA SCI ALPINO Laura Pirovano vince la Coppa del Mondo di discesa #SkySport x.com