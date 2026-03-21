Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha detto al Foglio che, dopo il referendum, farà i conti con loro. La frase è stata riportata dal giornale, ma lo stesso Gratteri ha poi smentito di averla pronunciata in un colloquio con il Corriere della Sera. La dichiarazione ha suscitato attenzione e discussioni tra gli addetti ai lavori.

"Dopo il referendum, con voi del Foglio faremo i conti". Così ha detto il procuratore di Napoli Nicola Gratteri a questo giornale, salvo poi negare di averlo fatto in un colloquio con il Corriere della Sera. La storia che precede queste parole è nota. Gratteri, ospite fisso di La7 e noto volto della campagna referendaria per il No, aveva lasciato intendere in tv che il vincitore del festival di Sanremo, autore della canzone "Per sempre Sì", avrebbe in realtà votato No. Ma lo stesso Sal Da Vinci ha smentito. Interpellato dal Foglio su questo episodio, Gratteri ha detto che scherzava, che era un gioco con il conduttore Massimo Gramellini, che bisognava ridere. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L'audio di Gratteri al Foglio: "Dopo il referendum facciamo i conti"

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