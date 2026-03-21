L’attrice tedesca Collien Fernandes ha denunciato il marito, accusandolo di aver venduto online video pornografici falsificati con tecnologia deepfake per diversi anni. Fernandes ha dichiarato di essere stata vittima di questa pratica, che ha coinvolto la creazione e distribuzione di contenuti pornografici che la raffigurano in situazioni intime senza il suo consenso. La vicenda riguarda una serie di episodi che si sono protratti nel tempo.

Nel dicembre 2024, Collien Fernandes ha sporto denuncia contro le foto e i video porno deepfake che circolavano sul web, mostrandola riprodotta artificialmente in situazioni degradanti e violente. L’attrice e presentatrice tra i volti più noti della televisione tedesca ha poco dopo scoperto che autore e commerciante di quelle immagini era il marito, il collega Christian Ulmen. Collien Fernandes vittima di deepfake Collien Fernandes ha 44 anni ed è un’affermata attrice e conduttrice tedesca, con esperienze professionali anche a livello europeo. Da anni, Fernandes è promotrice dell’ong HateAid impegnata nella lotta contro le campagne d’odio sul web e la manipolazione di materiale privato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - L’attrice Collien Fernandes vittima del porno deepfake, “stuprata virtualmente” per anni: è stato il marito

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