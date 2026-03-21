L'attrice Collien Fernandes accusa l'ex marito di stupro virtuale | avrebbe venduto filmati porno falsi

L'attrice tedesca Collien Fernandes ha denunciato il suo ex marito, l'attore Christian Ulmen, sostenendo che avrebbe venduto filmati pornografici falsi e che avrebbe coinvolto un episodio di stupro virtuale. La Fernandes ha reso pubbliche queste accuse, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze. La questione riguarda presunti comportamenti legati alla distribuzione di materiale pornografico contraffatto.

L'attrice tedesca Collien Fernandes ha accusato l'ex marito, l'attore Christian Ulmen, di "stupro digitale". Avrebbe diffuso e venduto suoi filmati pornografici falsi, realizzati con la tecnica del deepfake. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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