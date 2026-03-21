Le Giornate Fai di Primavera prevedono aperture straordinarie di monumenti e siti culturali, con visite guidate a luoghi insoliti o poco conosciuti. Durante l’evento, vengono aperti al pubblico diversi tesori d’arte e cultura che normalmente non sono accessibili. Le iniziative coinvolgono organizzatori e volontari che accompagnano i visitatori alla scoperta di questi luoghi nascosti e spesso trascurati.

Aperture straordinarie e visite guidate ai tesori d’arte e cultura, alla scoperta di luoghi insoliti, inaccessibili oppure poco conosciuti e poco valorizzati. Oggi e domani in tutta l’Umbria tornano le “Giornate Fai di Primavera“, con un cartellone di appuntamenti organizzati dai volontari delle Delegazioni e dei Gruppi Fai e con oltre 500 Apprendisti Ciceroni provenienti da scuole medie e superiori. L’elenco completo di tutti i luoghi aperti con orari, modalità di partecipazione a contributo libero e prenotazioni sono sul sito www.giornatefai.it. Ecco alcuni appuntamenti da non perdere. A Perugia oggi e domani si può visitare il Palazzo della Prefettura e della Provincia in piazza Italia, negli ambienti di rappresentanza normalmente riservati alle funzioni ufficiali (dalle 10 alle 13 e dalle 14. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’arte si rivela. Le Giornate Fai di Primavera

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