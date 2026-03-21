L’arpa celtica ‘creativa’ di Adriano Sangineto

Un musicista ha presentato un progetto che combina sonorità celtiche, improvvisazione e sperimentazione musicale utilizzando un’arpa celtica. L’evento si è svolto in un luogo dedicato alla musica dal vivo, attirando un pubblico interessato alle tradizioni e alle nuove interpretazioni di strumenti antichi. L’artista ha suonato l’arpa celtica, portando in scena un’esecuzione che unisce passato e innovazione.

Un viaggio tra sonorità celtiche, improvvisazione e sperimentazione musicale nel segno di uno strumento antico e affascinante come l’arpa. Domani il Forlimpopoli Folk Club propone un nuovo appuntamento musicale che si inserisce idealmente nella settimana dedicata a San Patrizio, patrono d’Irlanda, col ritorno in terra artusiana di uno degli arpisti celtici italiani più apprezzati a livello internazionale: Adriano Sangineto. Il concerto si terrà alle ore 17 al Circolo Polare Artico di via Prati 1572 (sala Aramini, sede iniziale, è indisponibile per i seggi del referendum). Ingresso a offerta libera. Sangineto porterà sul palco lo spettacolo ‘ Arpa Creativa ’, una performance che unisce arpa ed elettronica e che si distingue per l’approccio libero e sperimentale alla musica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’arpa celtica ‘creativa’ di Adriano Sangineto Articoli correlati Al Forlimpopoli Folk Club L'Arpa Celtica "creativa" di Adriano SanginetoIn occasione della settimana dedicata a Saint Patrick’s Day, patrono d’Irlanda, il Forlimpopoli Folk Club torna a proporre un appuntamento musicale... Leggi anche: L’innovazione di Sangineto e Dessì. Così l’arpa diventa contemporanea Una raccolta di contenuti su Adriano Sangineto Temi più discussi: Al Forlimpopoli Folk Club L'Arpa Celtica creativa di Adriano Sangineto; L’arpa celtica ‘creativa’ di Adriano Sangineto; Arpa celtica e suggestioni d’Irlanda: Adriano Sangineto in concerto a Forlimpopoli; Cartoni animati e fumetti. E poi, c’è Giorgia in concerto. L’arpa celtica ‘creativa’ di Adriano SanginetoForlimpopoli Folk Club, concerto domani (ore 17) al Circolo Polare Artico, protagonista il musicista lombardo noto per l’originalità dei suoi brani. ilrestodelcarlino.it Arpa celtica e suggestioni d’Irlanda: Adriano Sangineto in concerto a ForlimpopoliDomenica 22 marzo il Forlimpopoli Folk Club celebra la settimana di San Patrizio con lo spettacolo Arpa Creativa al Circolo Polare Artico ... forli24ore.it Arpa celtica e suggestioni d’Irlanda: Adriano Sangineto in concerto a Forlimpopoli x.com Apulia Balfolk Danzarìa 8 marzo Alle ore 11:00 Stage e concerto con Adriano Sangineto Alle ore 15:00 Musica e balli dal vivo Danze balcaniche con Daria Falco e Bruno Galeone Danze francesi con Ciro Troise e Vito Pierro Il parco è aperto tutti i gi facebook