L’Aquila | 150 euro per studiare bando dal 23 marzo

Il Comune dell’Aquila ha annunciato l’apertura di un bando dedicato al sostegno degli studenti, con domande che saranno accolte a partire dal 23 marzo 2026. La misura prevede un contributo di 150 euro destinato agli studenti che faranno domanda. La pubblicazione del bando è prevista per questa data e sarà aperto a chi desidera richiedere il supporto.

Il Comune dell’Aquila ha varato un bando per il sostegno allo studio che si aprirà alle domande a partire dal 23 marzo 2026. La misura, denominata ioStudio per l’anno scolastico 202526, prevede un contributo di 150 euro destinato ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 10.000 euro. L’iniziativa mira a contrastare la dispersione scolastica nelle scuole secondarie di secondo grado, garantendo opportunità concrete agli studenti abruzzesi. L’assessore Manuela Tursini sottolinea come l’impegno del comune sia focalizzato sulla prossimità e sulla trasparenza nella gestione delle istanze, affinché ogni intervento si traduca in un beneficio tangibile per le famiglie. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’Aquila: 150 euro per studiare, bando dal 23 marzo Articoli correlati Referendum del 22 e 23 marzo, pubblicato bando scrutatori: l'80% tra disoccupati e categorie protetteIl Comune di Bari ha predisposto il regolamento per la nomina degli scrutatori in vista del Referendum sulla riforma della Giustizia in programma il... Guardia di finanza, bando per 983 allievi marescialli: domande entro il 23 marzo. COME PRESENTARE LA DOMANDALa Guardia di Finanza ha indetto, per l’anno accademico 2026/2027, i l concorso pubblico per titoli ed esami per l’ammissione di 983 allievi... Una selezione di notizie su L'Aquila 150 euro per studiare bando... Discussioni sull' argomento GSSI L’Aquila: bando dottorati 2026 con 38 borse di studio; L'AQUILA: IL DESTINO DEI 150 PRECARI ASL DOMANI IN COMMISSIONE VIGILANZA DEL COMUNE; ioStudio 25/26, dal 23 marzo il bando del Comune de L’Aquila; Verso la Giornata mondiale dell’acqua: la bolletta idrica sale di oltre il 5%. L’Aquila, borse di studio ioStudio: fino a 150 euro per gli studenti, via alle domandeFino al 13 aprile 2026, sarà possibile presentare domanda per le borse di studio ioStudio relative all’anno scolastico 2025/2026 ... laquilablog.it A Carsoli (L'Aquila) un uomo acquista un gratta e vinci da cinque euro e, insieme alla compagna, vince 500mila euro. Ma lei deposita il biglietto in banca, non rientra a casa non risponde più al telefono. Vuole tenere la vincita per sè, non è intenzionata a divid - facebook.com facebook