L’angolo di Petrax

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, il Prefetto di Fermo ha visitato Ponzano di Fermo. La visita si è svolta nella palestra comunale, dove si è tenuto un incontro rivolto agli studenti. L’obiettivo era promuovere la sensibilizzazione civica tra i giovani presenti.

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, il Prefetto di Fermo, Edoardo D’Alascio, ha fatto visita a Ponzano di Fermo per un incontro nella palestra comunale dedicato alla sensibilizzazione civica degli studenti. Protagonisti dell’iniziativa gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, coinvolti in un momento di forte valore educativo. La cerimonia si è aperta con l’esecuzione dell’Inno di Mameli, seguita dal canto ‘La città dei bambini’, in un clima partecipato. Le successive letture hanno ripercorso le tappe della storia nazionale, dal Risorgimento all’età contemporanea, offrendo spunti sull’identità repubblicana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’angolo di Petrax Articoli correlati “Un angolo di pace, senza filtri”Qui tutto sembra trovare il proprio posto: l’acqua immobile che riflette il cielo, gli alberi che osservano in silenzio e la montagna che resta,... Un angolo di Anatolia nella Milano contemporaneaMi trovo in via Daniele Crespi, a pochi passi da Porta Genova, davanti a una piccola vetrina che promette ben più del solito kebab da asporto. Altri aggiornamenti su L'angolo di Petrax Argomenti discussi: L’angolo di Petrax. L’angolo di PetraxE’ la ‘nonna’ del Palio dell’Assunta di Fermo. La contrada San Martino tiene a cuore i drappi vinti per due anni consecutivi, l’ultimo dei quali 22 anni or sono. Il Priore Alessandro Montagnoli e i ... ilrestodelcarlino.it L’angolo di PetraxLe Pro Loco di Pedaso e di Arquata del Tronto sempre più legate dopo la sottoscrizione del patto di gemellaggio, risalente ai mesi scorsi. Per il secondo anno consecutivo, la Pro loco pedasina ... ilrestodelcarlino.it