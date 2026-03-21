Domani alle 15 si svolge la ventisettesima giornata del girone A di Promozione con il match tra Lampo Meridien e Firenze Ovest allo stadio dei Giardinetti di Lamporecchio. La squadra di casa cerca punti per avvicinarsi alla zona playoff, mentre gli ospiti, quintultimi con 33 punti, sono impegnati nella lotta per evitare i playout. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in questa fase della stagione.

Al via domani alle 15 la giornata numero ventisette nel girone A di Promozione. Allo stadio dei Giardinetti di Lamporecchio il Lampo Meridien affronta la formazione del Firenze Ovest, che in classifica generale con 33 punti, è quintultima e impegnata nella lotta per evitare gli spareggi dei playout. Nell’ultima giornata di campionato la formazione fiorentina ha pareggiato in casa con il Montelupo. Il Lampo Meridien deve assolutamente conquistate l’intera posta in palio, per respingere l’assalto dello Jolo, secondo in classifica, con cinque puti di distacco, impegnata a giocare contro l’ultima in classifica, l’Urbino Taccola già retrocesso in Prima categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lampo Meridien all’esame Firenze Ovest. Ponte al Forte: dentro o fuori per i playoff

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