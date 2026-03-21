Lame Biancorosse | trionfo Storica promozione in A1

La squadra di scherma maschile delle Lame Biancorosse ha ottenuto una promozione storica in Serie A1 durante i Campionati Italiani a squadre di Serie A2 a Piacenza. La vittoria sul campo ha permesso al Club Scherma Pesaro di salire nella massima divisione nazionale, segnando un risultato importante per il club. La formazione ha scritto un capitolo significativo nella sua storia sportiva, celebrato con il successo raggiunto.

Il Club Scherma Pesaro scrive una pagina indelebile della sua storia. Sulle pedane di Piacenza, in occasione dei Campionati Italiani a squadre di Serie A2, la formazione maschile delle "Lame Biancorosse" ha conquistato una leggendaria promozione nella massima serie nazionale, la Serie A1. Al termine di una maratona agonistica condotta con maestria, il quartetto composto da Roman Gai, Luca Ceccolini, Lorenzo Sora ed Ettore Grandicelli si è laureato vicecampione italiano di categoria. Il percorso dei pesaresi è stato netto: la squadra ha infilato una serie di vittorie pesantissime contro società storiche della scherma italiana come Gallarate, Firenze, Modica, Vicenza, Mogliano e Treviso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lame Biancorosse: trionfo. Storica promozione in A1 Articoli correlati Varese a 5: promozione storica senza stranieriIl Varese Calcio a 5 ha matematicamente conquistato la promozione in Serie A2 con una vittoria di misura contro l’Elmas, siglando un risultato... Adrano C5: 13-0 e la storica promozione in Serie A2La cittadina di Adrano celebra un traguardo sportivo che segna una svolta storica per il suo club di calcio a 5.