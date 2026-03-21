L’altro pallone Entra in campo con abito talare e colpisce un avversario | 4 mesi

Un tesserato della prima squadra si è presentato al campo indossando un abito talare, in sostituzione della divisa sportiva, e ha colpito un avversario durante la partita. La sua presenza ha suscitato sorpresa tra i presenti, dato che doveva scontare una squalifica di quattro mesi e non poteva sedere in panchina. L’accaduto ha generato discussioni tra gli spettatori e gli addetti ai lavori.

Se non fosse tutto vero, verrebbe quasi da sorridere. Provate ad immaginare: un tesserato responsabile della prima squadra, si presenta al campo sportivo in veste sacerdotale e si sistema a ridosso della recinzione, perché dovendo scontare la squalifica in panchina non può andare. Fin qui sarebbe quasi normale, il finale della storia lo si legge nel comunicato numero 409 della Figc. Il riferimento è alla partita Asd Galgagnano-Asd Union Mulazzano (Terza Categoria) disputatasi lo scorso 26 ottobre: " Matteo Ciceri, allenatore Uefa B (del Mulazzano), radunati i propri calciatori prima dell’inizio dell’incontro in un’area adiacente l’impianto... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’altro pallone. Entra in campo con abito talare e colpisce un avversario: 4 mesi Articoli correlati Entra in campo e sferra un pugno a un avversario: calciatore fermato per tre giornateIl giudice sportivo è stato particolarmente impegnato nelle ultime giornate dell'anno. Prete in campo: calcio a un avversario e 4 mesi di stopNel cuore della provincia di Lodi, un episodio avvenuto nel calcio dilettantistico ha sfociato in una sanzione severa per Matteo Ciceri. Approfondimenti e contenuti su L'altro pallone Entra in campo con... Discussioni sull' argomento Roma - Bologna (3-4) Europa League 2025; Il pallone della tripletta lo regalo: Valverde, l'uomo Real che ha schiantato il City in Champions; Serie A: scontro salvezza alla Fiorentina che vince 4-1 a Cremona; Il volto di Sivori. L’altro pallone. Entra in campo con abito talare e colpisce un avversario: 4 mesiSe non fosse tutto vero, verrebbe quasi da sorridere. Provate ad immaginare: un tesserato responsabile della prima squadra, si presenta al campo sportivo in veste sacerdotale e si sistema a ridosso ... sport.quotidiano.net Entra nel vivo un calendario religioso ricco di #appuntamenti che coinvolgerà tutta #Taormina. Non solo spiritualità. La #Pasqua incarna anche l'occasione per preparare la città ad accogliere la prima ondata di turisti facebook Il Museo di Torcello entra nel sistema MUVE: la "Venezia prima di Venezia" al centro di un nuovo progetto di valorizzazione Il Museo di Torcello che racconta la lunga storia della laguna veneziana attraverso un percorso che intreccia archeologia, arte e me x.com