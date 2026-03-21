L’altalena del costo dei carburanti | Il taglio delle accise? I rincari se lo stanno già mangiando

Il prezzo dei carburanti continua a salire, nonostante il decreto del 19 marzo che prevedeva uno sconto di 25 centesimi al litro. Già il giorno successivo, 20 marzo, si osservava che la riduzione effettiva si era dimezzata, con circa la metà dello sconto ancora visibile sulla pompa. La situazione evidenzia come i rincari vengano assorbiti rapidamente, riducendo l’effetto dello sconto previsto dal governo.

Lo sconto sta già finendo. Della riduzione di 25 centesimi per ogni litro di carburante erogato alla pompa tramite il decreto emanato dal Governo il 19 marzo, in effetti già ieri, 20 marzo, restava indicativamente la metà. Con prospettive a brevissimo termine che paventano una riduzione complessiva superiore all’80%. A delineare il quadro, oltre agli importi esposti sui pannelli dei distributori, sono le parole di Letizia Zignani, presidente regionale Figisc, la Federazione Italiana dei Gestori degli Impianti Stradali di Carburanti, affiliata a Confcommercio. "Siamo tutti molto preoccupati – è la sua analisi – perché un intervento come quello appena varato dal Governo non sta portando i frutti sperati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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