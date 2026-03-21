L’allenatore Manni annuncia che domani si deciderà lo stato di forma della sua squadra in vista della partita contro la Robur. Ha detto che si aspetta un match piacevole, considerando che il Siena, nelle ultime gare, ha mostrato miglioramenti e si presenta come protagonista del campionato. La sfida si svolgerà in un contesto di grande attesa da parte dei tifosi.

"Sarà una partita immagino piacevole: il Siena, da una parte, nell’ultimo periodo ha ritrovato la sua dimensione, considerando che ai blocchi di partenza si è presentata se non per vincere il campionato, per recitare il ruolo di protagonista. Per il Foligno, dall’altra, sarà stimolante affrontare una squadra dal grande blasone, potendo testare, una volta in più, il suo livello di crescita". A presentare la sfida che domani pomeriggio animerà il vecchio Rastrello, il tecnico biancazzurro, Alessandro Manni (nella foto). Mister, dopo una stagione passata nelle primissime posizioni, siete scivolati fuori dalla griglia play-off: prima del successo di domenica scorsa sul Follonica Gavorrano, avete ottenuto appena un punto in cinque partite, play-off compromessi? "Abbiamo 43 punti, siamo salvi, abbiamo centrato il nostro obiettivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’allenatore Manni punta la Robur: "Domani vedremo a che punto siamo"

Articoli correlati

Spalletti Juve, a che punto siamo per il rinnovo? Da Torino arrivano questi segnali sul futuro dell’allenatore: il puntoCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione...

Leggi anche: Tra la gente che vuole risposte. "Siamo vivi ma non sappiamo che cosa succederà domani"