L'addio a Cirino Pomicino Vicerè Dc di Napoli | il ricordo da Mastella a De Luca in Campania

Paolo Cirino Pomicino, ex ministro della Democrazia Cristiana negli anni Ottanta e presidente di Tangenziale di Napoli, è scomparso all’età di 86 anni. La notizia è stata condivisa da figure politiche campane che lo hanno ricordato come una figura importante della politica locale. La sua morte ha suscitato reazioni da parte di diversi esponenti della regione, tra cui Mastella e De Luca.

Il ricordo di Paolo Cirino Pomicino, morto a 86 anni, ex ministro Dc negli anni '80 e presidente di Tangenziale di Napoli. De Luca: "Difese sempre la Campania". Mastella: "Piango un amico". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Paolo Cirino Pomicino: addio all’ex ministro DcSi è spento a 86 anni l'ex ministro democristiano del periodo andreottiano, Paolo Cirino Pomicino. Leggi anche: Addio a Paolo Cirino Pomicino, l'ex ministro della Dc: aveva 87 anni Approfondimenti e contenuti su Cirino Pomicino Temi più discussi: Addio a Paolo Cirino Pomicino, ministro dei governi Andreotti; Appello di scrittori e studenti per salvare la biblioteca Sormani: Non chiudetela; Addio al dottor Ugo Minutillo, storico oculista del Monaldi; Recanati, si ferisce a una gamba con la motozappa: soccorso dal 118. Addio a Cirino Pomicino, tra i protagonisti della DcAndreottiano, fu deputato, europarlamentare e tre volte ministro. Aveva 86 anni, da qualche giorno era ricoverato in una clinica di Roma ... avvenire.it L’addio a Cirino Pomicino, Vicerè Dc di Napoli: il ricordo da Mastella a De Luca in CampaniaIl ricordo di Paolo Cirino Pomicino, morto a 86 anni, ex ministro Dc negli anni '80 e presidente di Tangenziale di Napoli ... fanpage.it E' morto Paolo Cirino Pomicino, aveva 86 anni. Storico esponente della DC, vicino a Giulio Andreaotti, venne coinvolto dallo scandalo Tangentopoli, ma poi tornò in politica negli anni 2000. facebook È morto Paolo Cirino #Pomicino, l’ex ministro Dc aveva 86 anni. Il cordoglio della politica per uno dei protagonisti della cosiddetta Prima Repubblica. #Tg1 Mario De Pizzo x.com