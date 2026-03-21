L’addio a Bossi riaccende nella Lega il dibattito sulla sua eredità

Dopo la morte di Umberto Bossi, leader storico della Lega, il dibattito sulla sua eredità si riaccende tra i membri del partito. I dirigenti e i sostenitori continuano a discutere sul significato delle sue idee e sul loro ruolo nel futuro del movimento. Le conversazioni si concentrano sull’influenza lasciata dal fondatore e sulla sua presenza nella memoria collettiva del partito.

«Il messaggio e le idee di Umberto Bossi non sono morti». Dopo la scomparsa del Senatur il popolo e i dirigenti della Lega tornano a confrontarsi sul pensiero del fondatore della Lega, da molti anni ormai distante dalla linea e dalle scelte dei vertici. L’addio al “capo” è l’occasione su Radio Libertà, erede della Radio Padania Libera e storico megafono del partito, per far riemergere i distinguo fra la Lega di oggi, trasformata da tempo in partito nazionale, e quella dei nordisti più vicini allo slogan “Padroni a casa nostra” di ispirazione bossiana. Non è un mistero che i rapporti tra Salvini e Bossi non siano mai stati idilliaci. Anzi.... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Rozzo dal cuore grande, a Bossi non gliela si faceva. E lui sì che riuscì a smacchiare e cavalcare il giaguaro. Di @ferrarailgrasso x.com