L’acqua è più salata in Lombardia | la nostra regione in testa alla classifica rincari

In Lombardia, la bolletta dell’acqua è aumentata nel 2025 raggiungendo una media di 415 euro per le famiglie, considerando un consumo annuo di 182 metri cubi. Si tratta di un incremento del 7% rispetto all’anno precedente. La regione si colloca così in cima alla classifica dei rincari delle tariffe idriche in Italia.

Milano – Cresce la bolletta dell’acqua per le famiglie lombarde. La spesa media sostenuta nel 2025 per la bolletta idrica si è attestata a 415 euro (ipotizzando un consumo di 182 mcanno), in crescita del 7% rispetto al 2024. Il trend, rilevato dal XXI Dossier di Cittadinanzattiva sul servizio idrico integrato, pubblicato in vista della Giornata mondiale dell’acqua che ricorre domenica, è in linea con quello nazionale, anche se l’aumento lombardo è maggiore di quello medio italiano (+5,4%). I prezzi variano (e di molto) anche da provincia a provincia. Il Rapporto, curato dall’ Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva, ha preso in... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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