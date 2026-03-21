La Vuelle si trova in difficoltà dopo aver subito due infortuni ai suoi giocatori più alti. Nel giro di 24 ore, l’intera linea dei lunghi è stata compromessa: prima De Laurentiis, poi Miniotas, si sono infortunati uno dopo l’altro, lasciando la squadra senza pedine sotto canestro. La situazione si è aggravata rapidamente, mettendo a rischio la disponibilità di giocatori di altezza adeguata.

Nel giro di 24 ore la Vuelle ha perso il suo pacchetto lunghi: prima De Laurentiis, poi Miniotas, un uno-due da stendere un toro. E infatti tra i tifosi nel pomeriggio di ieri, quando la società ha diramato il comunicato sull’infortunio del lituano, è sceso uno scoramento colossale. Durante l’allenamento di mercoledì, Regimantas ha riportato "un lieve stiramento del muscolo soleo della gamba sinistra, come evidenziato dagli esami diagnostici effettuati ieri mattina". Il giocatore non sarà disponibile per il match di stasera a Mestre, al pari di De Laurentiis, lasciando quindi sguarnita l’area dove Fainke, che ha giocato sin qui nemmeno 5’ di media, si troverà a dover garantire un’esperienza che non ha. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Vuelle nei guai: è senza lunghi. Si è infortunato anche Miniotas

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