La vita privata di Chuck Norris due matrimoni e una figlia illegittima conosciuta solo da adulta

Chuck Norris, morto il 20 marzo all’età di 86 anni, aveva avuto due matrimoni e una figlia che ha conosciuto solo da adulta. La sua vita privata ha coinvolto diverse relazioni e un legame familiare che è venuto alla luce più tardi. Questa parte della sua storia personale rimane meno nota rispetto alla carriera pubblica e alle sue interpretazioni sul grande schermo.