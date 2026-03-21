Sara Ardizzone, residente da anni in una frazione di Sant’Anatolia di Narco in Umbria, è deceduta insieme ad Alessandro Mercogliano in un’esplosione avvenuta in un casolare abbandonato nel parco degli Acquedotti a Roma. La vicenda si è verificata il 20 marzo 2026 e ha coinvolto due persone che si trovavano nel luogo al momento dell’incidente.

Sant’Anatolia di Narco (Perugia), 20 marzo 2026 – Viveva da diversi anni in una piccola frazione del comune umbro di Sant'Anatolia di Narco, Sara Ardizzone, morta con Alessandro Mercogliano in seguito a un'esplosione in un casolare abbandonato nel parco degli Acquedotti, a Roma. "Era solitaria e in paese praticamente nessuno la conosceva, nemmeno i vicini", ha detto all'Ansa Tullio Fibraroli, sindaco del centro umbro che ospita non più di 500 abitanti. Sembra che Sara Ardizzone vedesse comunque di tanto in tanto alcune persone che arrivavano a casa sua da fuori. Lei e Mercogliano sono risultati nomi noti del cosiddetto "gruppo Cospito". La dichiarazione in aula. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La vita in Umbria di Sara Ardizzone, l’anarchica morta nell’esplosione nel casolare a Roma

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