Durante il convegno per la giornata nazionale in memoria delle vittime della mafia, la vicepresidente della Regione ha sottolineato che la memoria delle vittime non è solo un concetto, ma un gesto essenziale per rafforzare la resistenza contro la criminalità organizzata e le infiltrazioni. L’evento si è svolto a Firenze, coinvolgendo diversi rappresentanti istituzionali e cittadini.

FIRENZE – “La Memoria delle vittime delle mafie non è una parola astratta, ma è un atto fondamentale per costruire anticorpi diffusi contro la criminalità organizzata e i rischi di infiltrazione”. Lo dice, la vicepresidente della Regione Mia Diop, che oggi (21 marzo) in occasione della Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie, parteciperà al panel La mafia, le sue infiltrazioni e i suoi linguaggi assieme, tra gli altri, ai procuratori Ettore Squillace Greco e Luca Tescaroli. L’incontro, che si terrà alle 16,30 alla biblioteca delle Oblate di Firenze, è organizzato nell’ambito di Youth Democracy in Action, appuntamento dedicato ai temi della rappresentanza giovanile nelle istituzioni da GenPRS, associazione di ex membri dei parlamenti regionali degli studenti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - La vicepresidente della Regione Diop al convegno per la giornata nazionale in memoria delle vittime della mafia

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