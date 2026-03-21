La tipografia anti-Lotito e le indagini sugli ultras che vogliono fargli vendere la Lazio

A Marino, i carabinieri hanno individuato una tipografia che si oppone a Lotito. La struttura è gestita dagli stessi proprietari del pub “Mcm Lazio Beer and Shop” di Frascati, noto per le sue decorazioni biancocelesti. Le indagini riguardano anche attività degli ultras, con l’obiettivo di influenzare le decisioni sulla gestione della Lazio.

A Marino i carabinieri hanno scoperto una tipografia anti- Lotito. Di proprietà delle stesse persone che hanno il “Mcm Lazio Beer and Shop”, pub di Frascati a tinte biancocelesti. Che è stato perquisito. Racconta Repubblica che dagli atti emerge che la storia delle minacce al presidente dei biancocelesti e senatore di Forza Italia Claudio Lotito è organizzata. E richiama quanto accaduto all’epoca della scalata di Giorgio Chinaglia e degli Irriducibili alla S.S. Lazio, poi finita in tribunale. La tipografia si trova in via Gramsci 22 e si chiama Artigiana Tipografica. La tipografia anti-Lotito. Secondo i magistrati la tipografia denota una «capacità organizzativa» fuori dal comune. 🔗 Leggi su Open.online

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