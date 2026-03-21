la telefonata e il deragliamento verifiche sul conducente del tram

Gli investigatori hanno rilevato che ci sono stati 12 secondi tra la conclusione dell’ultima telefonata del conducente del tram 9 e l’incidente avvenuto in viale Vittorio Veneto a Milano. Finora, le verifiche si sono concentrate su questa discrepanza temporale, senza ancora conoscere le cause esatte dello schianto. Le indagini continuano per chiarire i dettagli della vicenda.

MILANO Finora gli accertamenti investigativi avrebbero evidenziato una discrepanza di 12 secondi tra la fine dell’ultima chiamata del conducente del tram 9 e il momento in cui il mezzo pubblico si è schiantato contro un palazzo di viale Vittorio Veneto, in centro a Milano. Un lasso di tempo ridottissimo, che sarebbe suscettibile di ulteriori correzioni (solo) al ribasso. Detto altrimenti: l’allineamento definitivo della timeline potrebbe ridurre ulteriormente il range, fino a portare a una sostanziale contemporaneità dei due eventi. È possibile, quindi, che le analisi tecniche portino a stabilire che la telefonata è andata avanti fino agli istanti in cui la vettura 7707 di ultima generazione è uscita rovinosamente dai binari a 50 chilometri orari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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