Oggi a Empoli alle 17 verrà presentato il nuovo libro di Alfonso Dell’Accio, intitolato

S’intitola " La teiera incrinata ", ed è il libro, fresco di stampa, di Alfonso Dell’Accio, che sarà presentato oggi a Empoli, alle 17.30, alla libreria "NessunDove" in piazza Farinata degli Uberti. Dell’Accio - classe 1986 – è biologo di formazione. Questo volume segna il suo esordio narrativo: una storia che attraversa relazioni, desiderio e fragilità emotive, osservate con uno sguardo intimo e non consolatorio. Così l’autore ci racconta di una relazione finita male, quando Giada prende una decisione che la allontana dalla famiglia, più attenta all’apparenza che alla verità, e la costringe a costruirsi un equilibrio fragile. Leo ha trentacinque anni, lavora sottopagato in un bar e vive ancora con i genitori, in un rapporto fatto di silenzi, aspettative mancate e di una distanza che non riesce a colmare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “La Teiera Incrinata“ di Dell’Accio

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