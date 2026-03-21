La techno ci salverà da Orbán

Entrando al Turbina, si respira un’atmosfera diversa, quasi come se si fosse immersi in una bolla di ossigeno, in una città dove l’aria diventa sempre più rarefatta. La scena si svolge in un luogo dedicato alla musica techno, frequentato da appassionati che cercano un rifugio dal caos esterno. La scena musicale è al centro di questa atmosfera, creando un contrasto con il contesto urbano circostante.

Budapest underground Con la scusa della guerra alla droga, entrata in Costituzione, il governo ungherese chiude e minaccia i locali notturni. Che si difendono a suon di rave, anche davanti al parlamento Budapest underground Con la scusa della guerra alla droga, entrata in Costituzione, il governo ungherese chiude e minaccia i locali notturni. Che si difendono a suon di rave, anche davanti al parlamento Entrare al Turbina è come scivolare dentro una bolla di ossigeno, in una città dove l’aria si sta facendo rarefatta. Mentre si cammina tra le pareti dell’ottavo distretto, poche luci brillano dalle finestre dei condomini. È notte: gente in strada ce n’è poca, e quella che c’è guarda di sottecchi chi passa. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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