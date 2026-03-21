La Giunta ha dato il via libera al progetto che riguarda l’area di circa 22mila metri quadrati in piazzale Lugano, un ex sito delle Poste italiane. L’intervento prevede la realizzazione di due nuovi edifici, un parco e spazi dedicati alla mobilità. La decisione segna un cambiamento importante per questa zona di Milano, che ora si prepara a una trasformazione urbana significativa.

Svolta nell’area ex Poste italiane di piazzale Lugano: con il via libera della Giunta si ridisegna il futuro di un tassello di Milano, di circa 22mila metri quadrati. L’ex centro di smistamento pacchi - che si trova tra cavalcavia Bacula e lo scalo Farini - era già stato demolito e l’area bonificata, ma attendeva da tempo la nuova destinazione. Il progetto - che porta la firma di Egi, società sempre del gruppo Poste Italiane - prevede funzioni terziarie e commerciali, una risistemazione dello spazio pubblico e della viabilità, nuove connessioni ciclopedonali e un accesso da nord al futuro parco dello scalo. Ed è proprio la posizione ad avere... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La svolta di piazzale Lugano. Due edifici, parco e mobilità

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