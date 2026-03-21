La scuola a rischio chiusura | Portiamo la battaglia a Roma

L’amministrazione di Massa e Cozzile, guidata dal sindaco Marzia Niccoli, ha portato la questione della scuola primaria Giano Giani all’attenzione del ministero dell’istruzione e del merito, dopo un confronto in consiglio comunale. La decisione arriva in un momento di preoccupazione crescente riguardo alla possibile chiusura della scuola. La battaglia si sposta ora a livello nazionale.

Dopo il confronto in consiglio comunale, l’amministrazione di Massa e Cozzile guidata dal sindaco Marzia Niccoli compie un passo ulteriore nella vicenda della scuola primaria Giano Giani, portando la questione all’attenzione del ministero dell’istruzione e del merito. Nel corso della seduta consiliare, è stata approvata all’unanimità la mozione presentata dal gruppo di maggioranza, con la quale l’assemblea ha conferito pieno mandato alla giunta ad agire in tutte le sedi istituzionali competenti per tutelare il mantenimento delle classi nei plessi scolastici del territorio. Nelle ore successive, Niccoli ha inviato una lettera formale al ministro, chiedendo una revisione del quadro normativo che regola la formazione delle classi e, in particolare, del D. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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