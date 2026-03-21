La Samb strappa il pareggio ci pensa Zini

Durante la partita tra Ternana e Sambenedettese, la squadra ospite ha raggiunto un pareggio grazie a un gol di Zini. La formazione della Sambenedettese ha adottato un modulo 3-5-2 e ha schierato in campo diversi giocatori, tra cui Donati, Capuano e Mc Jannet, tutti valutati con voti 6. La gara si è conclusa con un punteggio di 1-1, senza ulteriori cambi di risultato.

TERNANA 1 SAMBENEDETTESE 1 TERNANA (3-5-2): D’Alterio 6; Donati 6, Capuano 6 (40’ st Curti), Martella 6; Kerrigan 6 (40’ st Meccariello sv), Mc Jannet 6, Majer 6 (32’ st Tripi sv), Vallocchia 6, Ndrecka 6; Panico 6,5 (19’ st Leonardi 6), Ferrante (40’ st Aramu sv). A disp.: Vitali, Morlupo, Kurtu, Pagliari, Orellana, Pettinari, Bruti, Proietti. All. Fazio 6 SAMBENEDETTESE (4-2-3-1): Cultraro 7; Zini 7, Dalmazzi 6, Lepri 6, Piccoli 6,5; Candellori 6, Maspero 6 (18’ st Tourè 6); Marranzino 5,5 (1’ st Bongelli 6), Stoppa 5,5 (44’ st Pezzola sv), Parigini 5,5 (33’ st Martins sv ); Eusepi 6. A disp. Orsini, Ponzanetti, Chelli, Lulli, Zoboletti, Alfieri, Gigante, Chiatante, Tourè, Konatè, Lonardo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Samb strappa il pareggio, ci pensa Zini Articoli correlati La Messana ci mette il cuore e strappa il pareggio a Gioiosa MareaNella partita del ritorno in panchina di Giuseppe Cosimini, i giallorossi sono andati a segno con Cannavò, riequilibrando la situazione La Messana ha... Samb in piena emergenza a Carpi . Difesa senza Zini, Lepri e DalmazziCancellare la sconfitta con la Pianese e riprendere a Carpi ciò che si è perso sabato scorso. Contenuti e approfondimenti su Samb strappa Temi più discussi: Ternana-Samb 1-1, Zini la riacciuffa nel finale; Lady Samb scioglie la riserva, Maria Elisa D’Andrea è la candidata sindaca di San Benedetto: Scendo in campo per passione; La Samb strappa un punto a Terni. Zini regala il pareggio all’87’. La Samb strappa un punto a Terni. Zini regala il pareggio all’87’La formazione di Boscaglia pareggia 1-1 contro quella di Fazio che, nel primo tempo, ha sfiorato più volte il vantaggio. I rossoblu salgono a quota 29 punti ... lanuovariviera.it La Samb cerca a Terni il riscatto, Boscaglia: Una salvezza da sudare contro tuttiSaranno 120 i tifosi rossoblù presenti La Samb si è preparata con spirito di resilienza alla trasferta di questa sera (fischio d’inizio ore 20.30) a Terni. Una sfida difficile contro un avversario for ... youtvrs.it Veratv GROUP. . - - -: I rossoblù strappano un punto all'88', grazie a Zini. Contestatissimo il penalty del momentano vantaggio della squadra del debuttante Fazio. Allo stadio Liberati 120 tifosi marchi facebook