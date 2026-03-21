La Sab Group aspetta la Consar Ravenna
La Sab Group Rubicone in Volley si prepara ad affrontare la prossima partita contro la Consar Ravenna. Dopo aver vinto in rimonta per 3-2 sul campo della Sios Novavetro, la squadra si appresta a tornare in casa a San Mauro Pascoli. La partita rappresenta un nuovo impegno nel campionato di pallavolo maschile di serie B.
Dopo l’emozionante vittoria conquistata in rimonta per 3-2 sul campo della Sios Novavetro, la vicecapolista del campionato di pallavolo maschile di serie B, la Sab Group Rubicone in Volley, è pronta a tornare tra le mura amiche di San Mauro Pascoli. Oggi pomeriggio, con fischio di inizio del match alle 17.30 la squadra di coach Stefano Mascetti ospiterà infatti la Consar Pietro Pezzi Ravenna, fanalino di coda del girone D. Alla vigilia della sfida, con l’intento di tenere alta la tensione ed evitare il rischio di pericolose sbandate che non meriterebbero di offuscare l’ottimo cammino fin qui compiuto dai gialloblù, Mascetti sottolinea... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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